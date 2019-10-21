Vedat Muriç: Gol attığım için mutluyum

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor maçında galibiyet golünü atan Vedat Muriç, "Ben bir forvetim, gol attığım için mutluyum ama gol atamadığımda da kendimi çok üzmemeye çalışıyorum.'' dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-1 kazanarak 3 puana ulaşmayı başardı.

"Güzel bir galibiyet aldık''

Karşılaşmanın ardından görüşlerini dile getiren Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta Denizlispor'un hoca değiştirdiğini ve daha motive bir şekilde sahaya çıkacağını biliyorduk." dedi.

''Gol attığım için mutluyum''

Gol atmadığı zamanlar kendisini çok fazla üzmemeye çalıştığını söyleyen Muriç, "Ben bir forvetim, gol attığım için mutluyum ama gol atamadığımda da kendimi çok üzmemeye çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'in ligde 4 golü bulunuyor.