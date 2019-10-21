Abdullah Ağar PKK'nın Suriye'de çıkmayacağı yerleri açıkladı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Barış Pınarı Harekatı'na verilen arayı değerlendirirken "Kobani’den, Münbiç'ten, Aynel Arap'tan Kamışlı’dan, Haseke’den çıkmayacak, Güneydoğumuz’daki YPS-YDGH taktiğini uygulayacak" dedi.

Türkiye ve ABD anlaşması sonucu Barış Pınarı Harekatı'na 5 günlügüne ara verildi, süre yarın doluyor. Terör örgütü sınırdan 32 kilometre çekilecek mi? Peki son durum ne? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Habertürk'e konuştu.

O alanlardan çıkmayacaklar

Açıkçası iki gün beklemeye gerek yok. Bugünden, terör örgütü PKK’nın Münbiç’ten, Ayn-el Arap’tan, Derbesiye’den, Haseke’den, Kamışlı’dan, Amudiye’den, Malikiye’den çıkmayacağını söyleyebiliriz. Soçi’de yapılacak zirveden önce de sonra da buradan terör örgütünün çıkacağını düşünmüyorum.

Rusya elini taşın altına koymaz

Rusya ya da Rejim güçlerine, ‘Ama bu insanlar terörist değil ki, buranın yerel halkı. Bu insanlar buranın askeri sivil meclisini oluşturan insanlar’ diyecekler. Bunu bir dönem Güneydoğu'da da sözde asayiş, YDGH ve YPS uygulaması ve söylemiyle yapmaya kalktılar.

O yüzden bu görüşme gerçekten çok önemli. Rusya’nın Türkiye için elini taşın altına koymayacağını da baştan unutmamalıyız. Barış Pınarı Harekatı’nın PKK’da özellikle ABD’yle ilişkiler ve aldığı darbe bağlamında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını da görmeliyiz.

Harekat durduğu an amaçsızlaşır karmaşa olur

Burada önemli olan, Rusya ile yapılacak olan görüşmedir. Anlaşma olmaması ve harekatı olası erteleme durumunda YPG/PKK, rakip ve rekabet halindeki eksenler her alanda güçlenir. Karşımıza bizden bağımsız, bize karşı yeni işbirlikleri ve ittifaklar çıkar. Yıldıran ve düşünmeye fırsat bırakmayan yıldırım doktrinli harekatlar durduğu, duraksadığı an, amaçsızlaşır, karmaşa ve kilitlerle karşılaşır.

YPG/PKK, DEAŞ’I herkese karşı kullanıyor

Bölücü terör örgütü, DEAŞ’lı teröristleri, çocuklarını, gelinlerini sadece bize karşı değil, ABD’ye, AB’ye, İran’a, Irak'a, Suriye’ye karşı da kullanıyor. Metodları ise kendi adına pis işler, doğrusal-asimetrik saldırılar ve savaştırma. Koz, tehdit, pazarlık ve mübadele aracı olarak da PKK, DEAŞ’ı kullanıyor. Teslim alınan YPG/PKK'lı bir terörist de 'eski DEAŞ'lı olduğunu söylüyor. Sahada YPG'li teröristler, 'Bizim için savaşın diye teklif ettiler biz de tekliflerini kabul ettik. Hapishane koşulları kötü, teklifleri iyiydi. O yüzden örgütün saflarına geçtik' diyor.