Aşık Ali Nurşani aslen nereli kaç yaşında oğlu Engin Nurşani gerçeği

Aşık Ali Nurşani geçtiğimiz günlerde kendi gibi ozan olan oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu ve maddi destek beklediğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Oğlu Engin Nurşani şok bir iddia da bulundu. Engin Nurşani babası Ali Nurşani'nin insanları dolandırdığını kendisine yardım yapmadığını söyledi. Peki kimdir Ali Nurşani kaç yaşında?

Aşık Ali Nurşani hakkında ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı çok konuşulan iddiayı ise kendi gibi ozan olan oğlu Engin Nurşani patlattı. Geçtiğimiz haftalarda Aşık Ali Nurşani oğlunun gırtlak kanseri olduğunu ve destek beklediği gözyaşları için sosyal medyadan duyurmuştu. Birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Ancak Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, şaşırtan bir iddiada bulundu. İddiaya göre babası herkesi dolandırmış..

"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"

Engin Nurşani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi. Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı.Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

İşte Engin Nurşani'nin o açıklaması...

Merhaba değerli canlar ben Engin Nurşani, bir önceki paylaşımımda Sağlık Bakanlığı tedavimi üstlendi.

Benim haberim olmadan sözde hastalığımın tedavisi için gerekli parayı yardım kampanyası vedayanışma geceleri düzenleyerek toplayanlardan sizlere bahsetmiştim.

Üzülerek söylüyorum ki benim hastalığımı sevenlerimin de sevgisini kullanarak timsah gözyaşları dökerek, çektiği video İle her şeyimi verdim diyerek feryat eden yardım toplayan kişi benim öz mü öz Babam Aşık Ali Nurşani'dir. Bana bir baba olarak hiçbir şey yapmadı.

Gaziantep'te 2 katlı evi yanında tapusu onun üstüne. Benim arsam olmasına rağmen tedavi görebilmem için baba olarak hiçbir şey yapmamıştır.

Hepinizi, bütün sevenlerimi sahte gözyaşları ile kandırmıştır. Beni kanser hastalığı yıkamaz diye düşünürken babam yaptığı bu ayıp ile sevenlerimin 5 lirasına göz diktiği için yıkıldım.

Sahtekarlığına ortak edebilecek hiç kimse yok, asla İnanmayın.

Kendisi de kanser hastalığı ile mücadele ederken ben ve ailem onu dolandırmak yerine her zaman yanında olduk.

2003 Yılından beri çıkardığım albümünün tüm gelirini kendisine veriyordum kanser hastası olduğu için.

Aynı duruma şimdi ben düştüm. Ödül olarak beni reddettin. Elimde anneme, eşime, bana yolladığı hakaret ve küfür içerikli mesajlarım var. Yaklaşık 3 Aydır hastanede tedavim sürüyor. Bir kere bile ziyaretime gelmedi.

Yardım kampanyası yok dememe rağmen benim hastalığımı kullanıp fırsata çevirdi. Hem benim sağlığımı hem sevenlerimin sevgisini dolandırdı.

Bir çok kez uyarmamıza rağmen anneme, kız kardeşime, eşime ve bana attığı o İğrenç mesajlarla kendi amacını açıkca belli etti.

AŞIK ALİ NURŞANİ KİMDİR: 2 Şubat 1959 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. 1970'li yıllardan bu yana müzikal yaşamın içinde olan Aşık Ali Nurşani, müzik hayatı boyunca pek çok türkü besteledi ve sayısız çalışmaya imza attı.

1979 yılında gittiği bir konser sonrasında Almanya’da kaldı. Alman asıllı Angelika Nurşani ile evli olan sanatçının, bu evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan küçüğü Engin Nurşani de Türk Halk Müziği sanatçısıdır.