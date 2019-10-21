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ABD polisi her yerde moda danışmanı Tuğçe'yi arıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles şehrinde moda danışmanlığı şirketi sahibi olan 34 yaşındaki Tuğçe Taş bir haftadır kayıp. Los Angeles polisi, Tuğçe için 'kayıp aranıyor' ilanları astı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş (34)'tan 14 Ekim'den bugüne haber alınamıyor.

En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, Tuğçe için 'Kayıp aranıyor' ilanlanı hazırlayan polis, posterleri Tuğçe'nin zaman geçirdiği yerlere astı.

Burning Man' festivaline katılmış

Los Angeles'te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul'daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, ağustosta Nevada eyaletinde her yıl yapılan 'Burning Man' festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.

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