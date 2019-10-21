DÜNYA

Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Kazakistan'da 4 yaşındaki bir çocuk bir anda caddeye fırladı ve babası da arkasından oğlunu tutmak için caddeye atladı. Ancak ikisi de otobüsün altında kaldı. Kazada babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, Kızılorda şehrinde 2 gün önce meydana geldi.

4 yaşındaki bir çocuk karşıya geçmek için bir anda caddeye fırladı. Çocuğun babası da oğlunu tutmak için arkasından caddeye atladı. Ancak baba ve oğlu o sırada seyir halinde olan bir otobüsün altında kaldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 4 yaşındaki çocuğun da yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Olay anı ise otobüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika: Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar gözaltına alındı
New York Times'dan flaş iddia! Trump Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor
Terör örgütü YPG Rasulayn'dan çekildiğini duyurdu SMÖ yalanladı
Krediler için 'kara liste' çağrısı
Akdeniz'de panik yaratan deprem!
Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel Gaziantep'i felç etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
2 yaşındaki çocuk kendisini öpmeden işe giden annesine isyanı
Gaziantep'te şiddetli yağış
ALES 3 sınavı ne zaman ÖSYM kaç soru çıkacak kaç dakika?
Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 51. bölüm fragmanı
YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?