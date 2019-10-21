Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Kaza, Kızılorda şehrinde 2 gün önce meydana geldi.

4 yaşındaki bir çocuk karşıya geçmek için bir anda caddeye fırladı. Çocuğun babası da oğlunu tutmak için arkasından caddeye atladı. Ancak baba ve oğlu o sırada seyir halinde olan bir otobüsün altında kaldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 4 yaşındaki çocuğun da yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Olay anı ise otobüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.