MEDYA

Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı

Kimse Bilmez dizisi 19. yeni bölümüyle 27 Ekim 2019 Pazar akşamı ATV'de olacak. Kimse Bilmez'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 27 Ekim 2019 Pazar akşamı ATV'de...

Baba Yapım tarafından ortaya konan dizinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve Hakan Eren oturuyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi deneyimli isimlerin yer aldığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan'dan 120 saat uyarısı! Kaldığı yerden devam eder
Şırnak Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara
Kocaeli Gölcük'te eşiyle kavga eden adam kendini ateşe verdi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
YÖK 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elimi Bırakma 51. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı
ALES 3 sınavı ne zaman ÖSYM kaç soru çıkacak kaç dakika?
Kalk Gidelim 83. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı
YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi
Kadın 68. bölüm 2. fragmanı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?