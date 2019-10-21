MEDYA

Elimi Bırakma 51. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 51. yeni bölümüyle 27 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 27 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan'dan 120 saat uyarısı! Kaldığı yerden devam eder
Şırnak Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara
Kocaeli Gölcük'te eşiyle kavga eden adam kendini ateşe verdi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
YÖK 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 83. bölüm fragmanı
ALES 3 sınavı ne zaman ÖSYM kaç soru çıkacak kaç dakika?
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı
Kadın 68. bölüm 2. fragmanı
YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?