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Kocaeli Gölcük'te eşiyle kavga eden adam kendini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana gelen olayda; eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü.

Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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