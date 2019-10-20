İstanbul Başakşehir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Mobil Park timleri, dün bir adresten uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Başakşehir'de bulunan bir siteyi ve şüpheli şahsı takibe alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Siteye aracıyla giriş yapan Enver Ç. isimli şahsı adım adım izleyen ekipler, nefes kesen bir operasyonla aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 valiz içerisinde 25 paket halinde 58 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zanlının evinde yapılan aramada ise 20 valiz içerisinde 345 paket halinde 618 kilogram skunk bulundu.

Toplam 676 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Enver Ç., ifadesine alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.