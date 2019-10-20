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Bağdadi'nin Suriye'de öldürülmesi sonrası Türkiye'den önemli açıklama! YPG'yle ilgili uyarı da yapıldı! Bu asla kabul edilemez Haberin devamı.
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İstanbul Airport reklam filmi

İstanbul Airport reklam filmi

İstanbul Airport reklam filmi

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