İstanbul Airport reklam filmi

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Bağdadi'nin Suriye'de öldürülmesi sonrası Türkiye'den önemli açıklama! YPG'yle ilgili uyarı da yapıldı! Bu asla kabul edilemez
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Eklenme Tarihi:
28.10.2019 11:55
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