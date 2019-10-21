Taytlı spor pozu olay yarattı Michelle Obama'yı görenlerin ağzı açık kaldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki First Lady'si Michelle Obama, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından spor yaptığı pozunu paylaştı.
55 yaşında olmasına rağmen eşinin ABD başkanı olduğu dönemlerde genç görüntüsüyle ve fit vücuduyla sıklıkla gündeme gelen Michelle Obama, bu sefer takipçilerini şaşırtan bir paylaşıma imza attı.
Sağlıklı yaşam ve sporla ilgili projelerle adından söz ettiren Michelle Obama, sosyal medya hesabından ilk defa spor salonunda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Obama'nın fotoğrafı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.
Her zaman iyi hissettirmiyor: Siyah taytıyla dikkat çeken Michelle Obama, fotoğrafın altına, “Her zaman iyi hissettirmiyor. Fakat gerçek şu ki spor salonuna geldiğim için her zaman mutluyum” notunu düştü.
Peki Michelle Obama kimdir?
Michelle LaVaughn (Robinson) Obama, 17 Ocak 1964 tarihinde ABD Illinois eyeletinin Chicago kentinin güney kısmında doğmuştur.