İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için harekete geçti

İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesi başlattı. Bölge İdare Mahkemesi'ne giden İBB heyeti, ihalenin iptali için dava dilekçesini sundu. Heyet daha sonra ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na hareket etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde elenme gerekçelerinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek "Ayrı ayrı iş deneyimi belgesinin aranması komisyonun yorumudur, herhangi bir hukuk kuralına dayanmamaktadır. Aynı anlama gelen bir ifade yazılmış olduğu halde 'müşterek ve müteselsil' ibaresinin geçerlilik şartı olarak aranması en temel hukuk kaidelerinden birine, 'dürüstlük' kuralına aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

İBB davet bile edilmeden yazılı olarak elendi

Türkiye'nin simge yapılarından tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD, 4 Ekim'de ihale açtı. İhaleye 4 teklif sunulmuş, 2 şirket elenirken sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan İBB eski çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB'nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kalmıştı.

TCDD'nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB'nin davet bile edilmeden yazılı olarak elendiğinin bildirildiği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklandı.

Suç duyurusu

İBB ayrıca, saat 11.30'da da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.