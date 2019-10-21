Ayasofya 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırladı! Ülke nüfuslarından fazla

Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul'da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor.