Ayasofya 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırladı! Ülke nüfuslarından fazla
DÜNYA'nın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul'da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor.
Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya'daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor. Dünyanın 8'inci harikası olarak gösterilen Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti.
Geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya'yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.
Ayasofya'nın tarihi
Ayasofya 6.yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı... Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırıldı.