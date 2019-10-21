Kürtlerin yüzü Türkiye’ye dönük diyen Ahmet Türk Twitter'da TT oldu

Yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Suriye'ye düzenlenen operasyon sonrası herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. “Kürtlerin yüzü Türkiye’ye dönük diyen Türk'ün sözleri Twitter'da TT listesine girdi.

Ahmet Türk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiyle ilgili politikasını eleştirdi ve “Türkiye Kürtlerle dostane, kardeşçe bir ilişki kurmuş olsaydı bugün Türkiye’nin lehine olurdu” açıklamasında bulundu.

Tüm yaşananlara rağmen diyalog ve uzlaşma için geç değil

Tüm yaşananlara rağmen diyalog ve uzlaşma için geç olmadığını dile getiren Ahmet Türk, şunları söyledi: “Savaş hiçbir zaman sorunu çözmemiştir. Büyük düşmanlık içinde olan halklar belli bir müddet sonra bir araya gelerek, diyalogla sorunları çözmüştür. Yapılan yanlışlıklar, ortaya çıkan kırılmalar elbette acıları yaşatır. Doğru politikalar tüm bu acıları ve kırılmaları ortadan kaldırır.

Kürtler ve Türkler arasında kadim bir ilişki var

Bu coğrafyada sorumluluk sahibi insanların geleceği esas alan politikalarla demokratik değerler etrafında insanları buluşturacak bir anlayış ile hareket etmesini bekliyorum.Ne kadar kırılmalar olmuşsa da Kürtler ve Türkler arasında kadim bir ilişki var.

Kürtlerin yüzü Türkiye’ye dönük

Geniş bir geçmişi var. Her zaman söylüyorum; Türkiye Kürtlerle dostane, kardeşçe bir ilişki kurmuş olsaydı bugün Türkiye’nin lehine olurdu. Çünkü Kürtlerin yüzü Türkiye’ye dönük. Nüfusunun dörtte biri Kürt olduğu bir bölgede Kürtleri düşman etmenin mantığı nedir? Ne faydası var bu ülkeye?”