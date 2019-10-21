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İran'dan Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız

İRAN, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurması karşı olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Türkiye'nin harekatta verdiği aradaki 5 günlük sürenin dolması beklenirken İran'dan Suriye açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktası kurmasına karşı olduklarını açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, Suriye'yi ülkesinin 'bölgedeki anahtar konumdaki müttefiki' ifadeleriyle niteledi. 

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Bakan, "Ankara’nın Suriye’de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Suriye gündemli toplantıda yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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