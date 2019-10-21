Clinton Trump'ı küstah mektubu üzerinden bombaladı! Kafamı bozma...

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği rezalet mektupla ilgili dikkat çeken bir gönderme geldi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği, içeriği, üslubu ve kamuoyuyla paylaşılma biçimiyle küstah bir o kadar da seviyesiz mektubun yankıları ABD'de de hala sürüyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektupla dalga geçmek için eski başkanlardan Kennedy'nin Küba kriziyle ilgili hayali mektubunu "Kafamı bozma, seni ararım" notuyla paylaştı.

Clinton, komedyen Jimmy Kimmel'in geçen hafta ABC Televizyonu'ndaki Jimmy Kimmel Live programında yayınladığı "mektup"u "Arşivde buldum" notunu bıraktı.

"Sovyet Bunyonu"

16 Ekim 1962 tarihli mektupta, Eski ABD Başkanı Kennedy, dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev'e "Sevgili Başbakan Kruşçev, "..k kafalı olma. Füzelerini Küba'dan çek. O zaman herkes 'Çok yaşa Kruşçev. En büyük sensin' diyecek. Ama çekmezsen herkes sana "g…, b..tan ülkene de "Sovyet Bunyonu (ayak başparmağı çıkıntısı) diyecek. Kafamı bozma. Seni ararım. Kucaklıyorum." diyor.