Haydarpaşa Sirkeci Garı ihalesini alan Hüseyin Avni Önder kimdir?

HAYDARPAŞA ve Sirkeci Garı’na ait depoların kiralanmasına yönelik ihalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) elenmişti. İhaleyi 33 yaşındaki İBB'nin 3 bin lira maaşlı eski çalışanı Hüseyin Avni Önder'in şirketi kazanmıştı. Peki Hüseyin Avni Önder kimdir, aslen nereli kaç yaşında?

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihaleden elenen İBB, bugün hukuk yoluna gitti. İBB avukatları sabah saat 09.30'da Bölge İdare Mahkemesine başvurup ihaleye itiraz edip ve iptalini talep ettiler. Hemen ardından Kartal adliyesine geçen avukatlar şu saatlerde ise ihalede usülsüzlük yapıldığına dair suç duyurusunda bulunuyorlar.

İhale sürecinde neler olmuştu?

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını "ticari faaliyette kullanılmamak üzere" kiralamak amacıyla ihale açtı. 4 Ekim'de açılan ihalede aylık kira bedeli 30 bin lira olarak belirlendi. İhaleye İBB konsorsiyumu dahil 4 şirket katıldı.

Emre Kamçılı, iş bitirme belgesi uygun olmadığı için ihaleden elendi. Anadolu Kültürel Girişimcilik ise teklif sunmayarak ihaleden çekildi. İhalede Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB'nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum sona kaldı.

15 günlük bekleme süresi

Hezarfen Danışmanlık depo alanlarını kiralamak için aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu ise aylık 100 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağı açıklanarak sonlandırıldı. İBB 15 günlük bekleme süresi içinde Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teklifinin teknik şartnameye uymadığını belirterek şirketin başvurusuna itiraz etti.

Yapılan itirazda, Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin şartnamede yer alan "20 milyon TL'lik dijital ekipmana sahip olması" şartını 'KDV dahil' olarak yerine getirebildiği, ancak bu rakama 'KDV hariç' olarak ulaşılması gerektiği belirtildi.

Pazarlığa sadece Hazerfan davet edildi

Tartışmalı geçen bekleme süreci sonunda ihale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken, sadece Hazerfen Danışmanlık'ın davet edildiği ve 350 bin liralık kira bedeliyle ihaleyi Hazerfen Danışmanlık'ın kazandığı açıklandı. Ekrem İmamoğlu, İBB'nin pazarlık aşamasına davet edilmediğini ve sonucun faksla iletildiğini söyledi.

Haydarpaşa - Sirkeci ihalesini kazanan kimdir?



İBB'nin 3 bin lira maaşlı elemanı

Ekrem İmamoğlu ihaleyi alanın İBB'de 3 bin lira maaşla çalışmış eski bir elemanları olduğuna dikkat çekip şunları söylemişti:

-"Daha dün belediyede 3 bin lira maaşı olan 10 bin lira sermayeli şirketin deneyimine güvenenler bizim koca Kültür A.Ş'nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar. Sormak istiyorum ortaklık sözleşmemizi uygun bulmayan kurul neden 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadılar ve bizi bu ihaleye kattılar. 15 günde değişen neydi? Değişeni söyleyeyim mi? Motivasyonunuz. O salonda kim varsa, yukarıya doğru kim varsa kime kadar gidiyorsa 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz. "

İBB'nin ihaleden elenme gerekçesi

İBB'nin elenme nedenleri arasında şartnameye göre zorunluluk olmadığı halde 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesinin olmaması yer alıyor. Elenme nedenlerinden biri de sözleşmede "müştereken ve müteselsilen" yerine "ortaklaşa ve birlikte" ibaresinin kullanılması.