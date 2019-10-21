Motorine 9 kuruşluk zam pompaya bakın ne kadar yansıyacak!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatının uluslararası piyasalarda artması sonucu piyasalarda zam beklentisi oluştu.
Zammın 2 kuruşu ÖTV'den
Yapılacak zammın 2 kuruşu ÖTV'den karşılanacak. Dolayısıyla zammın pompaya 7 kuruş olarak yansıtılması bekleniyor.
Motorinin litre fiyatı
Yapılacak olan fiyat artışı öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul’da 6.49 TL’den, İzmir’de 6.56 TL’den, Ankara’da ise 6.55 TL’den satılıyor.
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