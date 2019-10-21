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UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev

Demirören Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig-Zenit maçını Ali Palabıyık yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

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