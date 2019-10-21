Abdulkadir Selvi ABD-Türkiye toplantısından bomba kulisler aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile varılan anlaşma görüşmelerine dair dikkat çeken kulis bilgiler yazdı. Selvi, Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien'in gözünün içine baka baka "Yaptırımlar umrumda değil" dediğini aktardı.

Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesiyle sonuçlanan görüşmenin detaylarını yazan Abdulkadir Selvi, toplantının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın sert tartışmalarına sahne olduğunu aktardı.

Selvi, O’Brien'in görüşmeye geçmeden önce Pence’e “Erdoğan ile görüşmede sakın ha bu yaptırımlardan bahsetmeyin” diye uyarıda bulunduğunu yazdı.

"Gözlerinin içine baka baka yaptırımlar umurumda değil" diyor

Selvi'nin kulis bilgiler aktardığı yazısı şöyle:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile O’Brien’ın görüşmesinin başında bir gerginlik yaşanıyor. O’Brien görüşmenin başında masaya yaptırım kartını sürüyor. “Ateşkes sağlanamazsa yaptırımlar arttırılarak uygulanacak” diyor. O’Brien’ın bu hamlesi üzerine görüşme gergin bir havada başlıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın gözlerinin içine baka baka, “Yaptırımlar umurumda değil. Bu harekâta Türkiye’de tam destek var. Bu yaptırımlarla bir yere varamazsınız” karşılığını veriyor. Türk milletinin Barış Pınarı harekâtının arkasında kenetlendiğini, yaptırımların etkili olmayacağını anlatıyor. Tabii burada muhalefet partilerinin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Türkiye’nin iktidarı ve muhalefetiyle Barış Pınarı harekâtının arkasında kapı gibi durmasının sesi belli ki ta Washington’dan duyulmuş. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderlere tek tek isimlerini saymak suretiyle teşekkür etti.

"Erdoğan'ın sözüyle iki taraf da derin bir nefes alıyor"

Kameralar karşısında gergin bir tavır takınan Pence'nin, toplantıda uzlaşmacı olduğunu kaydeden Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü: Görüşme bitip Erdoğan ile Pence kapıda gözükünce heyetler, “Tamam mı, devam mı?” diye ikisinin gözünün içine bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Heyetler arası görüşmelere geçiyoruz” sözüyle iki taraf da derin bir nefes alıyor.

Ha bir de unutmadan ekleyeyim, Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien, görüşmeye geçmeden önce Pence’e “Erdoğan ile görüşmede sakın ha bu yaptırımlardan bahsetmeyin” diye uyarıda bulunuyor.

Tabii ikisinin de yanında olmadığım için bu uyarının tutulup tutulmadığını bilmiyorum ama uzlaşmaya varıldığına göre tutulmuş diyebiliriz.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...