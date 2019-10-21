Tuğçe Kazaz 'Kürtler devlet kuramaz' diyerek 'pimini çekersiniz' uyarısı yaptı!
Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına katılan Tuğçe Kazaz, canlı yayında kürtler ile ilgili yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Attığı siyasi tweetler ile sosyal sosyal medyayı her defasında ikiye bölmeyi başaran Tuğçe Kazaz, katıldığı programda kürtlerin kendi başına bir devlet kuramayacağını iddia etti.
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Devamında ise kürtlerin aşiret yapısından geldiğini belirten Kazaz, onları bir devlet çatısı altında buluşturmanın mümkün olamayacağını ifade etti. Kazaz bu öngörülerinin nedenini ise şu şekilde açıkladı:
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"Neden? O toprakların coğrafi olarak onlara getirmiş oldukları, hem de doğmuş olduğunuz toplumun size öğrettiği doğrular sonucu"
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Köpek eti örneği
Bu söylemlerini bir örnekle pekiştirmek isteyen Kazaz, katıldığı programın sunucusu Tahir Bey’e “Köpek eti yer misiniz? sorusunu sordu. Kazaz, şu şekilde devam etti:
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