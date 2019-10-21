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Tuğçe Kazaz "Kürtlerin yapısı devlet kurmaya uygun değil"

Eski manken Tuğçe Kazaz, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programda Tahir Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

Tuğçe Kazaz programda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak 'Kürtlerin yapısı devlet kurmaya uygun değil' dedi.

'Kürtler aşiret yapısından gelir' diyen Tuğçe Kazaz 'Onları bir devlet çatısı altında buluşturmak mümkün değil. Bakın yetişme psikolojilerine, sosyolojilerine, toplum bilinçlerine, rekabetten besleniyorlar. Yani bugün siz kendi kardeşinizin çocuklarını birbirlerine rakip olarak yetiştiriyorlar. Güçlü güçsüzü eziyor, o güçsüz de kendini ona rakip görüp o güçlünün olduğu yere gelmek için motivasyon kaynağını oradan belirliyor. Dolayısıyla bu şekilde rekabet içerisinde bulunan bir yapıyı devlet çatısı altında toplamaya çalışırsanız onların pimini çekersiniz ve orayı patlatırsınız. Dolayısıyla kürtlerin yapısı devlet kurmaya uygun değil' ifadelerini kullandı.

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