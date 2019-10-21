Hanife Gürdal mini etekli videosunu paylaştı

Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dönerek manzarayı gösterdiği videosuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KAHVENİN HANİFE TONU"

Instagram hesabından paylaşım yapan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle etrafında döndüğü videoya, "Kahvenin Hanife tonu." notunu ekledi. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

"FOTOĞRAF PAYLAŞMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Gelin adayı Hanife, Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını duyurmuştu. Hanife yayınladığı video kendi sözünü tutmamış oldu.