Rıdvan Dilmen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında maçı değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları...

''Kaleci çamaşır asıyor''

''Ozan ve Tolga'nın formlarını yukarı doğru taşıması takımın performansını arttırdı. En önemli silah ise Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut 0. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Genelde bireysel gol yiyor.

''Pozisyon vermediler''

Fenerbahçe ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon. Kaleci Altay'ın boşa çıkmasıyla yenilen gol var. Hasan Ali Kaldırım geldi. Serdar Aziz stoper. Garry Rodrigues geldi. Stoper ve sol bek sakatlıktan döndü. Pozisyon vermediler. Bu takımın da pozisyon vermemesi gerekiyordu zaten.''