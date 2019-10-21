MEDYA

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirirken kaleci c

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında maçı değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları...

''Kaleci çamaşır asıyor''

''Ozan ve Tolga'nın formlarını yukarı doğru taşıması takımın performansını arttırdı. En önemli silah ise Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut 0. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Genelde bireysel gol yiyor.

''Pozisyon vermediler''

Fenerbahçe ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon. Kaleci Altay'ın boşa çıkmasıyla yenilen gol var. Hasan Ali Kaldırım geldi. Serdar Aziz stoper. Garry Rodrigues geldi. Stoper ve sol bek sakatlıktan döndü. Pozisyon vermediler. Bu takımın da pozisyon vermemesi gerekiyordu zaten.''

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mbaye Diagne PSG maçı kadrosuna alınmadı
Belediyeden temiz ikinci el helikopter! Sadece 17 milyon 515 bin 783 lira+KDV
Tayfun Bayındır: Fatih Terim Falcao'nun alınmasından rahatsız
Selçuk Bayraktar AKINCI’nın test fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tebrik yağdı
CHP'li başkandan muhtarlara görülmemiş hediye! 51 adet tabut verecek
Fuat Oktay'tan çok konuşulacak sözler! Bunları yazdık bir kenara herkes sobelendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başkan Çetin’den, Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere ağır eleştiri
Başkan Koç: “Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı”
28 Ekim PTT Kargo açık mı 2019 öğleden sonra tatil mi?
Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu
2 yaşındaki çocuk kendisini öpmeden işe giden annesine isyanı
Usta isim Arka Sokaklar'a transfer oldu bu sefer ortalığı karıştıracak
Gaziantep'te şiddetli yağış
28 Ekim noterler öğleden sonra tatil mi 2019 çalışma saatleri