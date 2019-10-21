SPOR

Ersun Yanal: “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık”

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk” dedi.

Denizlispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye ilk ve ikinci yarıda yediği iki gol ile mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0’dan sonra oyunu biraz geriye düşürdük. İstediğimiz oyunun rahatlığını alacağımız dakikada, o rahatlılığı takımda yapamadık. Katılan oyuncularımız ve gelecek olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi bu gün bu kazanmayı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu kazanmanın öz güveni ile hepsi bir adım öne çıkıp hedefimize bir adım daha yürümek adına güzel bir akşamdı” dedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı yorumu
Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş arasındaki derbi maçı ile ilgili de gazetecilerin ‘Ne söylemek istersiniz?’ sorusuna yanıt veren Yanal, “Futbolun kazanacağı bir maç olmasını diliyorum, futbol kazansın ve futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulup oynansın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın sadece futbol konuşalım, işimiz sadece futbol olsun” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD polisi her yerde moda danışmanı Tuğçe'yi arıyor
İşte Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı
2020'de hangi siyasi parti hazineden ne kadar yardım alacak?
Abdullah Ağar PKK'nın Suriye'de çıkmayacağı yerleri açıkladı
Falcao'suz Galatasaray'ın konuğu Real Madrid
CHP'li Tunç Soyer'den skandal Kıbrıs açıklaması! Adeta Rum tezlerini savundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Özdilek: “Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık”
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi
Aşık Ali Nurşani aslen nereli kaç yaşında oğlu Engin Nurşani gerçeği
Başkan Çetin’den, Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere ağır eleştiri
Başkan Koç: “Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı”
Ali Nurşani dolandırıcı mı oğlu Engin Nurşani gerçeği ifşa etti
Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu
Yiğit Doğan kimdir Gülnur Güneş'in eşi kaç yaşında mesleği ne?