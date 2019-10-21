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Ahmet Nur Çebi: Tartışmasız ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile devam edeceğiz

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya destekte bulunarak, "Abdullah Avcı'yı başarılı olarak görüyorum, başarabileceğine inanıyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız hocam ile devam edeceğiz. O tarihe kadar başaracağına şüphem yok. Bir sıkıntı olursa zaten hocam gereğini yapacak kalitede, değerde bir hoca. Abdullah Avcı, Türk futbolunun değeridir, bizim için kıymetlidir. Kendisinin yapacağı değerlendirmeleri olacaktır" dedi.

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, kongrenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: ARTIK BİRLİK BERABERLİK ZAMANI

Seçim ile rekabetin sona erdiğini ve bundan sonra birlik ve beraberlik sağlamaları gerektiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Benim için onurlu bir görev. Hayırlısı ile zor günlerde de güzel günlerde de beraber olacağımız Beşiktaş camiamla, büyük aşkımla başkan olarak bugün kucaklaştım. Arkadaşlarımla artık biz varız, çoğalacağız, mücadele edeceğiz, el birliği ile yola devam edeceğiz. Bu saate kadar seçim rekabetindeydik, artık bundan sonra seçim bitti, rekabet yerine birlik beraberlik zamanı. Tüm camiaya birllik beraberlik içinde olmaya, bizimle beraber yürümeye, bize akıl, destek ve moral vermeye davet ediyoruz. Beşiktaş ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bu bir değişim zamanıdır, bir çok şeyi değiştireceğiz. elimden geldiği kadar söz verdiğim şeyleri yerine getireceğim" diye konuştu. 

Ahmet Nur Çebi, seçime katılımın yaptığı çağrı sayesinde yeterli sayıda olduğunu belirterek, "Olabilldiği kadarı ile yaptığım çağrı karşılığını buldu. Katılım yeterli sayıda oldu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, "Yarın yapacağınız ilk iş ne olacak" şeklinde sorulan soruya, "Mazbata almak" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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