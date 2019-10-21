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Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Şarkıcı Banu Parlak, Kaçış Sendromu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 20 gün önce 2. Sayfa programına katılan ve kilolu haliyle dikkat çeken Erbil'in zayıflaması hayranlarını korkuttu.

Arabada çektiği videolarla fenomen olan ve sonrası şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen Erbil'in son görüntüsü ise herkesi korkuttu.

BANU PARLAK EVİNE GİDİP ZİYARET ETTİ

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, her ay düzenli olarak serum alıyor. Geçtiğimiz gün de hastaneye giderek sevenlerini korkutan Mali, dün akşam Banu Parlak ile bir araya geldi. Yakın zaman sonra dede olacak olan Mali, Parlak' ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.

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