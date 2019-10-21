Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın 'mal mal baktılar' yazısı konuşuluyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında HDP eski genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik söylediği "Göreceksin geçecekler. Sen de suyun bu tarafından izleyeceksin, mal mal izleyeceksin, göreceksin." sözlerine gönderme yaptı.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, 2015 eylül ayında yaptığı bir konuşmada YPG'yi vurduklarını, Fırat'ın diğer yakasına geçmeleri halinde vuracaklarını söyledi.

Hemen arkasından Selahattin Demirtaş, "Geçecek Davutoğlu. Bak YPG Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" ifadelerini kulandı.

"Başlık için özür dilerim ama"

İşte bu açıklamalar hiç unutulmadı. Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Mal mal baktılar" başlıklı yazısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, şu anda hapishanede olan Selahattin Demirtaş'ın bu sözlerine gönderme yaptı.

"Başlık için özür dilerim ama HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın, YPG ilerleyişi hakkındaki 2015'teki şu nezaketsiz sözlerini hatırlamadan edemedim" diye yazdıktan sonra Demirtaş'ın tepki çeken o sözlerini aktardı.

"YPG'nin terör koridoru projesi tarihin çöplüğündeki yerini almıştır"

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasına değinen Kaplan, "Bundan sonra harekâtın askıya alındığı 120 saatin dolumuna saatler kala Rusya'da Putin'le görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın Rusya ile yürüteceği diplomasiye bağlıdır. Ancak herhalükârda YPG'nin terör koridoru projesi tarihin çöplüğündeki yerini almıştır." ifadelerine yer verdi.

Hilal Kaplan'ın yazısının tamamı