HDP'liler Kayapınar Belediyesi'ni basıp taşkınlık çıkardı polis müdahale etti

Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Polis belediye binasında arama yaparken HDP'liler belediye binasını bastı. Polis taşkınlık çıkaran partililere müdahale etti.
HDP'liler, Kayapınar Belediyesi'nde başkanlık makamına girmeye çalıştı. Polis güçlükle engel oldu. Yılmaz'ın gözaltına alınması üzerine HDP'li gruplar, milletvekillerinin çağrısıyla toplanarak belediye binasını girdi.
Başkanın odasına yürüdüler
Toplu halde hareket eden HDP'liler, başkanlık makamına girmeye çalıştı.Bu sırada polis ekipleriyle karşı karşıya gelen HDP'liler, taşkınlık çıkardı. Güvenlik güçleri, tüm HDP'lileri belediye binasının dışına çıkardı.
Polis belediye binasında arama yaptı!
Gözaltına alınan Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz emniyette götürülürken, polis ekipleri savcılık kararı ile Kayapınar ilçe Belediyesi’nde arama yaptı.
HDP'Lİ VEKİL POLİSE HAKARET ETTİ
HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret etti
Arama çalışmalarının bitmesinin ardından, Van’da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır’da da polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, belediye binası önüne gelerek polis amiri ile görüştüğü sırada hakaret etmeye başladı.