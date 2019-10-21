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Kamu bankalarından emek yoğun sektöre yeni kredi destek paketi

KAMU bankalarının emek yoğun olan sektörlere yönelik kredi destek paketi hazırladığı bildirildi.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

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