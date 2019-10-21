Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Word forumunda bombaladı: Biz susmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TRT World'ün düzenlediği İstanbul'da Küreselleşme Forumu'nda son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Şu anda Kuzey Suriye'ye 30 bin TIR Irak üzerinden (silah-mühimmat-araç) buraya sokuluyorsa acaba ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu neyle izah edecekler?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti.

Dünya, bölge ve ülke için verimli tartışmaların zemini olarak gördüğü TRT World Forum'un başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Forum'un, küresel meselelere çözüm üreten, bölgenin ve dünyanın en prestijli platformlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Konuşma yapmaktan vazgeçenler teröre destek veriyor"

-Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı böylesi bir dönemde meseleleri bir araya gelerek konuşabilmeyi ve çözüm önerileri üretebilmeyi gerçekten önemsiyorum. Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye'nin başlattığı harekatı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok.

"Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok"

-Bize düşen görev; milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir. Bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz sıkıntılı ve zayıftır.

Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur. Biz sadece kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını hukukunu geleceğini savunuyoruz. Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir. Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz.

"Bunu neyle izah edecekler?"

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık oturmayız ve oturmayacağız. Teröristlerle masaya oturmadık oturmuyoruz ve oturmayacağız. Şu anda Kuzey Suriye'de 30 bin TIR Irak üzerinden silah mühimmat araç buraya sokuluyorsa acaba ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu neyle izah edecekler? Bu demokrasinin neresinde yazıyor bunu bize söylesinler. Yok. Susuyorlar. Ama biz susmayacağız.

"Adeta intihar ile eş anlamlı"

-Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır. Küresel sistemin en zayıf halkasını oluşturan ekonomik ilişkikilerin siyasi hedeflerin silahı haline dönüştürülmesi adeta intihar ile eş anlamlı. Ülkemiz bunları yaşamış bedelini ödemiştir. Diplomasinin sadece güçlülerin baskı aracı olarak kullanılmaya devam edilebilmesi mümkün değildir.

"Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı bize saldırdı"

Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı bize saldırdı. NATO AB ülkeleri dahil. Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar.

Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı?