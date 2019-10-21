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Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kaç yaşında ailesi ne iş yapıyor?

Magazın basını şu sıralar modacı Gülnur Güneş'in ünlü akınına uğrayan düğününü konuşuyor. İş adamı Yiğit Doğan ile görkemli bir düğünle evlenen 31 yaşındaki Gülnur Güneş, aslen Ankaralı ve moda dünyasının aranılan ismi. Peki aileden varlıklı ve zengin olan Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan kaç yaşında, kimdir ve ne iş yapar?

Ünlü modacı Gülnur Güneş'in dillere destan görkemli düğünü şu sıralar magazin basının gündeminde. Ünlülerin modacısı olan Gülnur Doğan iş adamı sevgilisi olan Yiğit Doğan ile evlendi. Düğüne ise resmen ünlüler akın etti. Ebru Gündeş, Tarkan, Şeyma Şubaşı, Zehra Çilingiroğlu, Murat Dalkılıç, Aleyna Tilki, Simge Sağın gibi isimler düğünün dikkat çeken isimleriydi. Sosyal medyaya Ebru Gündeş ile Tarkan’ın birlikte sahne alması damga vurdu.

Güneş’in giydirdiği ünlü isimler kendisini düğün töreninde de yalnız bırakmadı. Ünlü modacının düğününde Tarkan ve Ebru Gündeş gibi isimler de kendisine eşlik ettiler.

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR: Ankara'da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi'ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini tamamladıktan sonra, moda dünyasına giren Gülnur Güneş, Nişantaşı'nda ki butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.

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