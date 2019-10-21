HABER /  BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ezici oy üstünlüğüyle başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, öncelikle mali durumu düzeltmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi göreve gelir gelmez işe başladı. Bugün saat 17.00'de yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alacak olan Çebi, önceliği mali duruma verdi ve çalışmalara başladı.

UEFA'ya ödeme yapılacak
Fikret Orman yönetiminin eylül ayında UEFA için yapması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle önceliği bu konuya veren Çebi, kulübün UEFA ile problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor. 'İsrafa son' diyerek kulübün giderlerini kısacağını da belirten Çebi, ardından futbol takımını ziyaret edecek. Braga maçı öncesinde Ümraniye'ye kurmaylarıyla birlikte gidecek olan Beşiktaş Başkanı, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelecek.

Avcı'ya güveniyor
Teknik Direktör konusunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'ya güvendiğini her açıklamasını belirtmişti. Avcı'ya olan güvenini bizzat iletecek olan Çebi, takımın bir an önce toparlanmasını istiyor. Çebi, Avcı ve teknik ekiple yapılacak olan görüşme ve takımın kalan haftalardaki performansına göre devre arasındaki transfer rotasını da belirleyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Word forumunda bombaladı: Biz susmayacağız
MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 'çekilme' açıklaması
İstanbul Emniyet'inde yeni görevlendirmeler! Onlarca müdürünün yeri değiştirildi
Eski Vekil Şevki Yılmaz'dan olay açıklama : Kızın eve dostuyla gelirse...
HDP'liler Kayapınar Belediyesi'ni basıp taşkınlık çıkardı polis müdahale etti
Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın 'mal mal baktılar' yazısı konuşuluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman çavuşun üzerine yıldırım isabet etti
Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kaç yaşında ailesi ne iş yapıyor?
İstanbul'da 2018'de yaklaşık 121 milyar liralık konut satıldı
Kamu bankalarından emek yoğun sektöre yeni kredi destek paketi
Muric suskunsa Fenerbahçe mutsuz
Panik atak nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Yorumlar