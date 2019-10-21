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Ciwan Haco'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal sözler

Kürt müzisyen Ciwan Haco, Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatla ilgili hadsiz sözler sarfetti. Askeri harekatla ilgili dünyaca ünlü sanatçılara çağrı yapan Haco operasyon için 'soykırım' ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü Kürt sanatçı Ciwan Haco, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatla ilgili dünyaca ünlü sanatçılara çağrı yaparken Türkiye’yi ağır bir dille suçladı.

Suriye doğumlu olan ve İsveç’te yaşayan Ciwan Haco, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken, “Birlikte milyonlarca hayatı kurtarabiliriz. Bu soykırımın devam etmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü sanatçılara çağrı yaptı

Ciwan Haco’nun çağrı yaptığı bazı sanatçılar şunlar: Eric Clapton, Roger Waters, Metallica, Ozzy Osbourne, Korn, Sting, Mick Jagger, Slash, Led Zeppelin, Iron Maiden, Dave Mustaine, Fayrouz, Santana Carlos, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Robert De Niro, Bruno Mars, Pink, Katy Perry, Neil Young, Scorpions, Stevie Wonder, Nick Cave, Radiohead, Bob Dylan, Marilyn Manson.

Hülya Avşar’la düet yapmışlardı

Türkiye’ye ilk olarak 2003 yılında gelerek Batman’da konser veren Ciwan Haco, 2012 yılında ise albüm tanıtımı için bir kez daha Türkiye’ye gelmiş Hülya Avşar’la düet yapmıştı. 

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