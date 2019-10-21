Emine Bulut davasında Fedai Varan'a müebbet çıktı! Avukat kravat indirimi istedi

KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları sanık için kravat indirimi talep etti ancak mahkeme cezada iyi hal indirimi yapmadı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43) ile çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut ile annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut salonda hazır bulundu. Cinayete tanık olan F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V’nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

Avukat kravat indirimi talep etti

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Emine Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi. Avukat, sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle 'kravat indirimi' de isteyerek, "Biz katili ya da eylemi savunmuyoruz. Katilin yargılama husunda kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Bir kadın cinayeti yargılaması yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Fedai Varan : Susma hakkımı kullanıyorum

Mahkeme Başkanı'nın son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

İndirimsiz ömür boyu hapis verildi

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken indirim taleplerini reddetti.

DURUŞMA SALONUNDA ARBEDE ÇIKTI Emine Bulut'un yakınları, karara tepki göstererek salonda sanığın üzerine yürüdü ve arbede yaşandı. Araya giren güvenlik görevlileri sanığı salondan çıkardı.





10 yaşındaki kızının önünde öldürdü

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı. Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.