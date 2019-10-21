İspanyolları Galatasaray korkusu sardı! Cehennemde final

İspanyol medyası, yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid maçının, hem teknik direktör Zinedine Zidane'ın hem de takımının kaderini belirleyecek bir final olduğunu yazdı.

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid maçına geniş yer ayırdı.

İspanyol spor gazetelerinden As'ta, "Cehennemde final" manşeti atılırken, "Her şey İstanbul'dan geçiyor. Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği için oynuyor. Bir yenilgi, hemen hemen onu turun dışında bırakır." yorumunda bulunuldu.

Olmak ya da olmamak

Haberde, "Şampiyonlar Ligi 2020 finali İstanbul'da oynanacak ama Real Madrid'in Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ölümsüz şehirde bir ön finali var. Eflatun-beyazlılar için yarınki maç, olmak ya da olmamak anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazard ön plana çıkarıldı

"Hazard'ın finali" manşeti atılan Marca gazetesinde, "Madrid, bu tür maçları kazanmak için Hazard'ı transfer etti. Madridliler, Belçikalı futbolcudan en iyi oyununu bekliyor. Hazard için ya hep ya hiç maçı." denildi.

"Çöküşten cehenneme"

La Liga'daki son maçında Mallorca'ya deplasmanda yenilen Real Madrid'in yarın Galatasaray ile oynayacak olmasından dolayı, "Çöküşten cehenneme" başlıklı bir habere de yer veren Marca'da, eflatun-beyazlıların Avrupa'da hayatta kalmak için sıfır hata ile mücadele etmesi gerektiği dile getirildi.

Zidane'in son kredisi

"Tartışılan Zidane, son kredisini Türkiye'de kullanacak." ifadesini ilk sayfasına çıkaran El Mundo Deportivo gazetesinde, "Mallorca yenilgisinden sonra endişeli olan Zidane'ın, Galatasaray'a kaybetmesi durumunda Real Madrid'de devam etmesi zor." yorumu yapıldı.

Jose Mourinho sesleri

Öte yandan, "Zidane, Mourinho'nun gölgesinde Galatasaray maçına çıkacak" başlığıyla Mundo gazetesinde yer alan haberde ise Fransız teknik adamın olası bir yenilgide görevinden alınacağı, yerine en güçlü adayın ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho olduğu ileri sürüldü. İspanyol basını ayrıca, Galatasaray karşısında Gareth Bale, Luka Modriç ve Lucas Vazquez gibi as oyuncularından yoksun Real Madrid'de, sakatlıktan çıkan Toni Kroos'un kilit isim olabileceği vurgulandı.