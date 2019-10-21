'Göğüslerini aç' denilen İtalyan spiker Diletta Leotta için olay sözler

''Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz'': Cullovati, daha sonra Leotta ile fotoğrafını paylaştı ve, "Diletta bir gazeteci değil, bu yüzden de profesyonel etik ilkelerine uymak zorunda değil. Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz." mesajını yolladı ve gerginliği biraz sakinleştirmeye çalıştı.