'Göğüslerini aç' denilen İtalyan spiker Diletta Leotta için olay sözler
Daha önce Napoli taraftarının 'Göğsünü aç' şeklinde tezahürat ettiği spiker Diletta Leotta, ''Futbolla ilgileniyorsanız, beni sadece izlemeyin, aynı zamanda dinleyin" derken İtalyan gazeteci Fulvio Collovati ise olay oldu.
İtalya Seri A ekiplerinden Napoli takımı taraftarlarının kendisi hakkında yaptığı tezahüratlar sonrası bir anda gündeme oturan güzel spiker Diletta Leotta, bu sefer de yaptığı bir açıklamayla dikkatleri çekti.
''Beni sadece izlemeyin, aynı zamanda dinleyin": Diletta Leotta, "Eğer futbolla ilgileniyorsanız, beni sadece izlemeyin, aynı zamanda dinleyin" diyerek futbolseverlere çağrıda bulundu.
''Kendisine bakılmayı seviyor demektir'': Bunun üzerine İtalyan gazeteci Fulvio Collovati, "Eğer bir gazeteci stada bu kıyafetlerle giderse, kendisine bakılmayı seviyor demektir. Böyle olunca kimse dinlemez" diyerek tartışma başlattı.
''Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz'': Cullovati, daha sonra Leotta ile fotoğrafını paylaştı ve, "Diletta bir gazeteci değil, bu yüzden de profesyonel etik ilkelerine uymak zorunda değil. Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz." mesajını yolladı ve gerginliği biraz sakinleştirmeye çalıştı.