Türk askeri kaynak konuştu Fransız AFP ajansı flaş geçti

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmadan sonra güvenli bölgenin nereleri kapsayacağı tartışma konusu olmuştu. Merak edilen konu son açıklamayla netlik kazandı.

Fransız AFP'ye konuşan askeri bir Türk kaynak, ‘güvenli bölge’nin ilk aşamada sadece 120 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

Süre salı akşamı 22.00'de bitecek

AFP’ye ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakata ilişkin konuşan askeri Türk bir kaynak, YPG’nin çekilmesi için verilen sürenin yarın akşam biteceğini belirterek, “Perşembe günü saat 22.00’de başladı ve Salı günü saat 22.00’de bitecek” dedi.

