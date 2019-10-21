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Türk askeri kaynak konuştu Fransız AFP ajansı flaş geçti

Güvenli bölgenin ilk aşamadaki sınırı belli oldu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Türk askeri kaynak, "ilk aşamada güvenli bölge 120 kilometre olacak" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmadan sonra güvenli bölgenin nereleri kapsayacağı tartışma konusu olmuştu. Merak edilen konu son açıklamayla netlik kazandı.

Fransız AFP'ye konuşan askeri bir Türk kaynak, ‘güvenli bölge’nin ilk aşamada sadece 120 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. 

Süre salı akşamı 22.00'de bitecek

AFP’ye ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakata ilişkin konuşan askeri Türk bir kaynak, YPG’nin çekilmesi için verilen sürenin yarın akşam biteceğini belirterek, “Perşembe günü saat 22.00’de başladı ve Salı günü saat 22.00’de bitecek” dedi.

Türkiye’nin ilk aşamada 120 km uzunluğunda bir ‘güvenli bölge’ oluşturmak istediğini ifade eden yetkili, “YPG’nin çekilmesinin ardından Türkiye Tel Abyad ile Rasulayn arasında 120 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak istiyor” dedi ve bunun daha sonra 444 kilometreye uzatılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD anlaşmasının ilan edildiği akşamı neler söylemişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Bizim amacımız nedir? Sizin de söylediğiniz gibi 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi."

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