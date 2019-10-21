Hulusi Akar'dan sosyal medya uyarısı: Teröristler kandırıyor

TRT World Forum 2019'da konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar... Akar, "Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyor" uyarısı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti.

"Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi." diyen Akar, "Terör örgütüne verilen silahlar bize doğrultuluyor." diye konuştu.

ABD ile yapılan anlaşma gereği 120 saatlik süre içerisinde Güvenli Bölge'den çekilmesi beklenen YPG ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Akar, "Anlaşmaya uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacaktır. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

120 SAATLİK SÜRE NE ZAMAN DOLUYOR? ABD ile yapılan anlaşma uyarınca YPG'nin çekilmesi için tanınan 120 saatlik süre 22 Ekim salı günü saat 22.00'da doluyor. Sürenin dolacağı gün Erdoğan Soçi'de Putin ile görüşecek.

Hulusi Akar'ın TRT World Forum 2019'daki konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Terör örgütüne verilen silahlar bize doğrultuluyor"

-Barış Pınarı'ndaki tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. Terör örgütüne verilen silahlar bize doğrultuluyor. Barış Pınarı Harekatı'ndaki tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, terör koridorunu yok etmektir. PKK/YPG Suriyeli Kürt kardeşlerimizi temsil etmez. Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz..

Anlaşmaya uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacaktır. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlıyor"

-AB ve NATO'nun savunma çabalarının paralel olması gerekiyor. Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı düşmana karşı ortak hareket edilmeli. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor..

Doğu Akdeniz açıklaması

-Akar, "Türkiye Akdeniz'de kendisi ve KKTC'nin haklarını koruyacaktır." diyerek Doğu Akdeniz'deki çalışmaların devam edeceğini belirtti.