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Münbiç'te halk YPG/PKK ve Esed'i protesto için kepenk indirdi

Münbiç'te Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkmasını, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun sağlamanı isteyen esnaflar, protesto amacıyla bu sabah dükkanlarını açmadı.

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esed rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinde esnaflar, bu sabah protesto amacıyla dükkanlarını açmadı.

Ancak YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin çıkmasını, ilçenin YPG/PKK'lılardan temizlenmesini ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde olmasını isteyen esnafları fişlemeye başladı. 

İsimlerinin teröristler tarafından kayda alınması üzerine korkan halk, dükkanlarını açmak zorunda kaldı.

Aşiretler muhalifleri istiyor

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, dün Münbiç için düzenledikleri toplantıda da aynı çağrıyı yapmış, ilçenin askeri muhaliflerin kontrolüne girmesini istediklerini duyurmuştu.

Fırat nehrinin batısındaki Münbiç ilçesi Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Türkiye ve ABD, geçen sene teröristlerin ilçeyi terk etmesi için bir mutabakata varmış ancak çekilme gerçekleşmemişti.  

 

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