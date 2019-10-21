AK Partili Mahir Ünal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçılara tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçılara tepki göstererek, "Ben bu ülkede Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım için onların iç ilişkilerini, onları kimlerin susturup kimlerin konuşturduğunu bilen birisi olarak konuşuyorum" dedi.

Ülke TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' isimli bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermeyen sanatçılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünal, söz konusu sanatçıların izin almadan konuşamadığına vurgu yaparak, "Gerçek sanatçıları tenzih ediyorum ama o dizi oyuncuları, bazı komedyenler bunların hiç birisi izin almadan konuşamazlar ve konuşanları da linç ederler. Ayrıca kendi mahallelerinde de yerli ve milli refleks gösterenleri banal, taşralı ve basit olarak tanımlarlar" dedi.

Onların iç ilişkilerini biliyorum

Barış pınarı Harekâtı’na destek vermeyen bazı sanatçıların sahipleri olduğunu belirten Ünal sözlerine şöyle devam etti: "Onlar hiçbir konuda tepki gösteremezler. Ben bu ülkede Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım için onların iç ilişkilerini, onları kimlerin susturup kimlerin konuşturduğunu bilen birisi olarak konuşuyorum"

Teröre terör diyemezler

Ünal, Türkiye’ye karşı yürütülen kara propagandaya karşı kendi ülkesini aslanlar gibi savunan insanların bu sanatçılar tarafından linç edilip aşağılandığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bunlar teröre terör diyemezler. PKK’ya PKK diyemezler. YPG’ye YPG diyemezler çünkü onların efendileri ne söylerlerse onu yaparlar. Eğer faşizm arıyorlarsa işte faşizm tam da budur”

Şöhretleri üzerinden rehin alınan kurbanlar

Ünal bu sanatçıların şöhretleri ve itibarları üzerinden rehin alınan kurbanlar olduğunu ve bu yüzden o sanatçıları suçlamadığını belirterek sözlerini tamamladı.