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Galatasaray'da ilk yolcu Christian Luyindama

Galatasaray, Kongolu stoperi Christian Luyindama'yı ara transfer döneminde yüksek bir bedelle satmayı hedefliyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim oturduktan sonra Ndiaye, Gomis, Ozan Kabak, Rodrigues ve Fernando'yu iyi fiyatlara yurt dışına satan Galatasaray, Ocak ayında listeye bir isim daha eklenmek üzere.

Geçer not aldı
Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon Euro'ya kiraladığı Luyindama'nın 5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini almıştı. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki Kongolu stoper son olarak PSG maçında izlendiği Avrupalı scoutlar tarafından geçer not aldı.

10 milyon Euro üzerinde teklifler bekleniyor
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Real Madrid maçında da yakından takip edilecek Luyindama için devre arasında Premier Lig'den 10 milyon Euro üzerinde teklifler bekleniyor. 

Hedef yeni isimler bulmak
Luyindama'nın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray'da stoper arayışları başlarken hedef Marcao gibi maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek genç oyuncu bulabilmek. Teknik heyet, scout ekibinden alternatif oyuncuların listesini isterken önerilen isimler arasından Fatih Terim ve kurmayları da stoper listesi belirleyecek.

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