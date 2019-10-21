Rus isimden Esed rejimine çarpıcı özerklik uyarısı

Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey’e değerlendirmelerde bulunan askeri uzman Viktor Litovkin, terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştığını açıkladı.

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını terör örgütü PKK/YPG- PYD’nin ihlal ettiğini ifade eden Viktor Litovkin, “PKK/YPG/PYD, Türk topraklarına sürekli ateş açıyor, Türk ordusuna karşı sabotaj eylemlerini düzenliyor. Bu nedenle Türkiye’nin kendi topraklarını koruması için PKK/YPG/PYD’yi dizginleme hakkı var” dedi.

Özerklik uyarısı

Viktor Litovkin, Suriye rejiminin, PKK/YPG/PYD üzerinden gündeme getirilen özerklik iddialarının da doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Litovkin, “Şam özerkliği göze alırsa ülkede sürekli askeri çatışmaların olacağını anlıyor” dedi.

Yazar ve siyasetçi Nikolay Starikov ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak çıkan yalan haberlerin Batı tarafından Türkiye’ye baskı uygulamak amacıyla kullanıldığının altını çizdi.