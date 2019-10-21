Fenerbahçe Avrupa'yı örnek gösterip TFF'ye çağrıda bulundu

Fenerbahçe, Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralayarak bir liste yapıp yayınladı ve "Ülkemizde 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları konuşulurken Avrupa liglerindeki örnekler haklılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Türkiye’de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı gündeme getirmesinin ardından Dünya’daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz." ifadeleri kullanıldı.