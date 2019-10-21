İran'da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

AVRUPA-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, İran'da merkez üssü Bender Lenge'nin 80 km kuzeyi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle 14:28'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.