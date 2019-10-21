HABER /  DÜNYA

İran'da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

AVRUPA-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, İran'da merkez üssü Bender Lenge'nin 80 km kuzeyi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle 14:28'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. 

Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da ilk yolcu Christian Luyindama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 10 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor
İmar barışından devletin kasasına ne kadar para girdi? Bakan Kurum açıkladı
İspanyolları Galatasaray korkusu sardı! Cehennemde final
Türk askeri kaynak konuştu Fransız AFP ajansı flaş geçti
Hulusi Akar'dan sosyal medya uyarısı: Teröristler kandırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
2020 yılında oruç ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda?
Hazine 5,1 milyar lira borçlandı
Tayfun Bayındır: Fatih Terim Falcao'nun alınmasından rahatsız
Ferritin eksikliği nedir normal değeri kaç? Ferritini yükselten gıdalar
NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor
Panik atak nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Yorumlar