Fuat Oktay'tan çok konuşulacak sözler! Bunları yazdık bir kenara herkes sobelendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, harekatla birlikte oluşturulmak istenen Güvenli Bölge ile ilgili yaptığı açıklamada 8 yılı aşkın süredir iç savaş yaşayan Suriye'de bazı ülkelerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde terör örgütlerine destek vermesine sert tepki gösterdi.

"Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler, aslında hemen sınırımızın güneyinde bir terör devleti kurmayı amaçlayanların kim olduğunun, kimler olduğunun ayan beyan ortada olduğunu görüyoruz." diyen Oktay bunların hepsinin sobelendiğini belirtti.

Oktay, Barış Pınarı Harekatı verilen aranın 4. gününde, tesis edilmek istenen Güvenli Bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oktay'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

Son derece kararlıyız

365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız

Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır

Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız.

"120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir"

Sobelendiler

Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler, aslında hemen sınırımızın güneyinde bir terör devleti kurmayı amaçlayanların kim olduğunun, kimler olduğunun ayan beyan ortada olduğunu görüyoruz. Herkes kusura bakmasın sobelenmiştir, 'Ben buradayım' demiştir. 'Kim var bu terör örgütünün arkasında?' diye baktığımızda hepsi de açık, ayan ve beyan bize olan eleştirileriyle 'Ben buradayım' demiştir. Biz yazdık bunları bir kenara. Zamanı geldiğinde konuşacağız tekrar.

2 milyon Suriyeli hedefi

Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz