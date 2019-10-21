Resulayn'ın altındaki tünel sistemi ilçeyi kapsıyor! Örümcek ağı Türkiye'ye kadar uzanıyor
RESULAYN ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi ortaya çıkarıldı. Tünel ilçe merkezinin çeşitli noktalarını birbirine bağlıyor ve Türkiye sınırına kadar ulaşıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'den alınan Resulayn'da teröristlerin kazdığı tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü. Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.
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Tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor
Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.
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Kilometrelerce uzunuluktaki kollara sahip
Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.
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Tünelde yok yok
Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.
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