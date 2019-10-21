Selçuk Bayraktar AKINCI’nın test fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tebrik yağdı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar çalışmalarını takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bayraktar bu kez de Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test denemesinin fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar, fotoğrafları sosyal medya hesabından “Evvelsi geceki testten. Gece pilaki sabaha buğulama. Milli Teknoloji 'unun lezzeti enfesti” notu ile paylaştı.

AKINCI Taarruzi İHA hakkında

Türkiye’nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada kalış (HALE) sınıfı Akıncı Taarruzi İHA projesi. Akıncı İHA Projesi kapsamında 5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkânlarla üretilecek olan Akıncı, daha etkili füze ve akıllı bombaları üzerinde taşıyabilecek.