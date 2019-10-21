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CHP'li başkandan muhtarlara görülmemiş hediye! 51 adet tabut verecek

Muhtarlar buluşmasına 51 adet sipariş verdiği "örnek" tabutla giden Burdur Belediye Başkanı Orkun Encengiz, "Yakında hepinize birer tane hediye edeceğiz" diyerek tabutu takdim etti.

CHP'li Orkun Ercengiz, Muhtarlar Günü dolayısıyla yemekte bir araya geldiği muhtarlara, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde gelen talep üzerine 51 tabut siparişi verdiğini söyledi.

Tabut yaptırmanın sebebini açıkladı

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, başkan bunun gerekçesini de şöyle açıkladı: Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedim. 51 Köy muhtarımıza teslim edilmek üzere tabutların yapılması için talimatımızı verdik. Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın. Bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum. Başkan beraberinde getirdiği 'örnek tabut'u da muhtarlara gösterdi.

Kasım ayı içerisinde tüm muhtarlarımıza yaptırdığımız tabutları teslim edeceğiz.

Muhtarlardan teşekkür ve çiçek

Tabutlar için teşekkür eden Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş da Başkan'a teşekkür edip çiçek verdi.

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