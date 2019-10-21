Rasulayn'da ortaya çıkarıldı tünel sistemini görenler şaştı kaldı
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.
Terör örgütü YPG'nin elinden kurtarılan Rasulayn'dan inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemini görüntüledi.
Yerin 13 metre altında: Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.
Kilometrelerce uzunluğa sahip: Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor. Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.
Her 10 metrede bir havalandırma ve dinlenme alanları var: Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.